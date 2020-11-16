Кардиолог назвал основные симптомы болезни сердца, которые нельзя игнорировать

Сама по себе аритмия является группой нарушений, к которым относятся экстрасистолия, различные варианты тахикардии, фибрилляции предсердий, а также их трепетание, рассказал кардиолог Наталья Гаврилюк. Экстрасистолия, отличающаяся отсутствием ударов сердца, возникающих по причине внезапных сокращений данного органа, выделяется резкими грудными толчками и перебоями в работе сердца, передает слова врача издание 5-tv.ru. Тахикардия сопровождается ощущением дрожи в груди, фибрилляции предсердий – ощущением нерегулярной и несимметричной работой сердца.

Таким образом, к основным симптомам, указывающих, что в работе сердца наблюдаются сбои, можно отнести боли в груди, слабость, одышка, обмороки, головокружение, снижение кровяного давления и так далее. Если вы заметили у себя один или несколько симптомов, то не игнорируйте их и не занимайтесь самолечением. Лучше сразу обратиться к врачу и выяснить, с чем связано недомогание.

На данный момент диагностика сердечно-сосудистых заболеваний вышла на новый уровень и теперь помимо медицинского оборудования медики могут использовать для выявления нарушений различные девайсы, размещая их на запястьях пациентов. Подобные меры помогут выявить заболевания на ранней стадии и разработать правильный вариант лечения.