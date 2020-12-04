Стресс назвали причиной особо опасного рака

Выяснилось, что гормоны, активизирующиеся во время депрессии, заставляют нейтрофилы высвобождать большое количество провоспалительных белков S100A8/A9. Последние становятся причиной накопления окисленных липидов в клетках. Это опасно ростом фибробластов в опухолевых клетках. Таким образом, во время сильного стресса опухолевые клетки выходят из состояния покоя, появляются новые онкологические очаги.

Ранее ученые доказали влияние смартфонов на рак щитовидной железы. Эксперты считают, что люди с генетической восприимчивостью к этому виду рака должны знать о том, какую роль может сыграть ежедневное использование смартфонов. Для этого они должны быть выделены в отдельную группу риска. Этот вид онкологии чаще встречается у женщин и, как правило, диагностируется в более молодом возрасте, если сравнивать с другими видами рака.