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Ученые доказали влияние смартфонов на рак щитовидной железы

Специалисты рассказали, кто находится в зоне риска.

Авторами исследования стали ученые Йельского университета. Они обследовали около 900 человек и пришли к выводу, что у пациентов с определенным однонуклеотидным полиморфизмом использование мобильных телефонов увеличивает риск возникновения рака щитовидной железы в два раза. Об этом пишет Medical Xpress.

Ученые считают, что люди с генетической восприимчивостью к этому виду рака должны знать о том, какую роль может сыграть ежедневное использование смартфонов. Для этого они должны быть выделены в отдельную группу риска.

По словам доктора медицинских наук Явэя Чжана из Йельского университета, «необходимы дополнительные исследования для выявления групп населения, которые чувствительны к радиочастотному излучению».

Он также добавил, что уровень заболеваемости раком щитовидной железы в мире неуклонно растет. Согласно последнему докладу Американского онкологического общества, в США было зарегистрировано около 53 000 новых случаев рака щитовидной железы.

Этот вид онкологии чаще встречается у женщин и, как правило, диагностируется в более молодом возрасте, если сравнивать с другими видами рака.

Фото: vostock-photo

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