Стареющая в восемь раз быстрее женщина рассказала, как йога продлевает жизнь
Фото: Facebook / Tiffany Wedekind
43-летняя женщина — одна из 179 человек в мире, страдающих прогерией. Это редчайший генетический дефект — мутация приводит к ускорению процесса старения. Обычно симптомы проявляются в возрасте двух лет.
Люди с прогерией не доживают и до 20 лет, поэтому американка считается самым взрослым пациентом из тех, у кого диагностировали страшное заболевание. Тиффани прожила почти в три раза дольше, несмотря на преждевременные морщины, потерю волос и кариес. По словам врачей, жизнь Ведекинд можно считать «медицинской аномалией».
Фото: Facebook / Tiffany Wedekind
Из-за болезни рост американки всего 135 сантиметров. Прогерия наделила ее отличительными чертами, в том числе более узким лицом, маленькой нижней челюстью, тонкими губами, острым носом и высоким голосом. «Когда я росла, я поняла, что развиваюсь иначе, чем сверстницы. Это никак не смущало меня, я могла делать, что хочу. Врач обратил внимание, когда в 20 лет начали выпадать зубы и волосы», — объяснила пациентка. Как признается американка, секрет ее «долголетия» кроется в йоге. Физические упражнения помогают быть в тонусе: женщина разведена, но бурно развивает свой бизнес.
«Я делаю все возможное, чтобы оставаться здоровой, мне очень повезло, что я все еще здесь. Я могу уйти в любой момент», — признается предпринимательница.
Фото: Facebook / Tiffany Wedekind
Брат Ведекинд Чад также страдал генетическим заболеванием. Он умер от осложнений, связанных с прогерией, в 2012 году в возрасте 39 лет. «Я старею намного быстрее, чем все остальные. И я прожила дольше, чем все мои «друзья по несчастью». Думаю, секрет в том, что я забочусь о себе», — признается любительница здорового образа жизни.
Тиффани всегда была очень активна. «Катаюсь на велосипеде, занимаюсь йогой и хочу быть сильной. Правильно питаюсь и забочусь о теле, — добавила она. — Когда я развелась после восьми лет брака в 2017 году, решила, что буду как можно дольше наслаждаться жизнью. Я полна энергии и хочу показать людям: вы можете жить в изобилии и счастье, независимо от обстоятельств».
Фото: Facebook / Tiffany Wedekind
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