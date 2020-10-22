Стареющая в восемь раз быстрее женщина рассказала, как йога продлевает жизнь

43-летняя женщина — одна из 179 человек в мире, страдающих прогерией. Это редчайший генетический дефект — мутация приводит к ускорению процесса старения. Обычно симптомы проявляются в возрасте двух лет.

Люди с прогерией не доживают и до 20 лет, поэтому американка считается самым взрослым пациентом из тех, у кого диагностировали страшное заболевание. Тиффани прожила почти в три раза дольше, несмотря на преждевременные морщины, потерю волос и кариес. По словам врачей, жизнь Ведекинд можно считать «медицинской аномалией».