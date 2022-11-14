Стало известно, почему необходимо отказаться от кофе зимой

Дневная норма кофеина составляет 400 миллиграммов в день. Эксперты подсчитали, что это, приблизительно, 4 чашки. Если вы превысите обозначенные показатели, то рискуете обрести проблемы со сном или заработать учащенное сердцебиение. Такие последствия противопоказаны для людей, страдающих гипертонией, поэтому необходимо тщательно следить за тем, что вы употребляете. Специалисты обратили наше внимание на то, что в холодное время года лучше и вовсе отказаться от любимого напитка. И вот почему.

В осенний и зимний периоды мы чаще мёрзнем, поэтому для того, чтобы согреться, организму нужно больше горячих напитков. Люди просто не замечают, сколько стаканчиков кофе они выпивают в день. Чтобы избежать негативных последствий, эксперты рекомендуют произвести замену на ромашковый или мятный чай, в который можно добавить кусочки фруктов, а также ароматные специи.

Напомним, что недавно ученые составили список продуктов, которые повышают чувство голода, а не утоляют. Подробности читайте в этой статье.