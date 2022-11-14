Какие продукты стоит есть, чтобы хорошенько проголодаться

Петербургский Роспотребнадзор перечислил продукты, которые, вопреки ожиданиям, не утоляют, а повышают чувство голода.

Самыми коварными оказались маринованные огурцы. На втором месте - не менее вкусная закуска: квашенная капуста.

Одним словом, как бы не были аппетитны консервированные овощи голод ими утолить, увы, не получится.

продукты повышают кислотность желудка, тем самым способствуя чувству голода.

Из фруктов эксперты выделяют яблоки и цитрусовые.

Апельсины и лимоны не помогут полноценно заморить червячка, поэтому рекомендованы к употреблению не до, а после основных блюд.

Приправы и пряности усиливают желание полноценно поесть почти на 40%, равно как и мучные продукты.

Таким образом, съесть булочку в надежде подкрепиться - не самая лучшая идея.

Самый верный способ отогнать мысли о желании отобедать - куда проще.

Для этого достаточно выпить стакан тёплой воды.