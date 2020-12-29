Стало известно, как долго сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом

Как передает «Вести FM», когда привьется около 60% населения планеты, ситуация стабилизируется.

Ранее вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко объяснял, что после вакцины в теле человека формируется больше антител, чем если бы человек переболел коронавирусом. Глава этого же центра Александр Гинцбург подчеркнул, что гибридная вакцина на основе препаратов «Спутник V» и AstraZeneca может защищать от коронавируса два года.

Напомним, запись на вакцинацию от коронавируса открылась в Москве 28 декабря. Пожилые жители и гости российской столицы могут записаться на прививку, позвонив в пункт вакцинации, а 29-го числа открылась электронная запись. С понедельника на прививку могут записаться сотрудники ЖКХ, общепита, спорта, органов охраны правопорядка. Также ее могут получить волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.

За последние сутки в РФ выявлены 27 002 случая заражения вирусом. Всего за все время выявлено 3 105 037 заболевших, 55 827 из них погибли, 2 496 183 - выздоровели.