«Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»: какая из российских вакцин лучше

Вторая российская вакцина — «ЭпиВакКорона» создана в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». В ее основе находятся искусственно синтезированные компоненты и, в отличие от «Спутника V», вакцина не имеет частиц коронавируса. По мнению ученых, эффективность «ЭпиВакКороны» в более широком спектре иммунитета. Кстати, прививка подходит для всех возрастов, но пока вакцинация детей не утверждена. Подходит лекарство для людей с ослабленным иммунитетом. Противопоказания:

те же, что и у «Спутника»,

плюс первичный иммунодефицит,

онкология или заболевания крови,

реакция на первую вакцину.

Интервал между двумя инъекциями — три недели. Иммунитет сохранится до 9 месяцев.

В конце мая представлено новое средство — «КовиВак», разработанное Научным центром им. М.П. Чумакова. В его основе сам SARS-CoV-2 без инфекционных свойств, который способен формировать иммунитет. В скором времени станет известно влияние вакцин на отдельные группы людей. На данный момент противопоказания такие же, как и у предшественников. Препарат вводят с промежутком в две недели, а иммунитет сохраняется до полугода.

В связи с ростом количества заболеваний, введением ограничений и прочими факторами жители России стали активно прививаться. Это привело к нехватке вакцин в ряде регионов страны. Запись на вакцинацию от COVID-19 препаратом «КовиВак» приостановлена в Петербурге, а на остаток вакцины сформировалась очередь, тоже произошло днем ранее в Москве. Сегодня в Instagram Минздрава Хабаровского края заявили о дефиците вакцин в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре и приостановили прививочную деятельность. Пока ограничения коснулись только желающих вколоть первый компонент лекарства, вакцинация вторым компонентом продолжится в обычном режиме. Власти обещают, что порядка 15 тысяч доз лекарства ожидается в ближайшие дни. «В Свердловской области осталось меньше 20 тысяч доз вакцины, в Екатеринбурге ее нет совсем — все оставшиеся дозы распределены между теми, кто давно записался в очередь на прививку», — предупредил жителей региона губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram. Пока новые вакцины не поступят в учреждения области, Куйвашев обещает, что не введет обязательную вакцинацию и просит работодателей повременить с вакцинацией сотрудников. Кроме того, первый компонент прививки заканчивается и в Новосибирске, напряжена ситуация и на Южном Урале, в Орловской области отметили дефицит «КовиВак», запасы истощаются и в Владимирском регионе.