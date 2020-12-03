Собянин объявил о старте массовой вакцинации от COVID-19 в Москве
Как уточнил политик, электронная запись на прививку от COVID-19 будет доступна для работников образования, здравоохранения, а также городских социальных служб. Они смогут записаться на получение вакцины уже с 4 декабря.
Прививочные пункты начнут работу уже с 5 декабря. Они оборудованы медицинскими холодильниками, а персонал прошел специальное обучение. «В Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации», - напомнил Собянин.
По его словам, по мере поступления препарата прививки смогут сделать и другие москвичи. Российский лидер Владимир Путин 2 декабря поручил со следующей недели начать масштабную вакцинацию от коронавируса в стране. Он анонсировал, что в ближайшие дни объем произведенной в РФ вакцины достигнет двух миллионов доз. Это, в свою очередь, дает возможность начать масштабную вакцинацию препаратом «Спутник V».
Ранее в Москве продлили ограничения, введенные из-за коронавируса, до 15 января 2021 года. Власти по-прежнему советуют оставаться дома людям старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями.
Организации и предприятия Москвы должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% работников. Кроме того, останутся закрытыми досуговые учреждения для детей. Мэр Москвы уточнил, что ситуация с коронавирусом остается сложной, сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. По его словам, говорить о снижении заболеваемости еще рано.
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!