Собянин объявил о старте массовой вакцинации от COVID-19 в Москве

По его словам, по мере поступления препарата прививки смогут сделать и другие москвичи. Российский лидер Владимир Путин 2 декабря поручил со следующей недели начать масштабную вакцинацию от коронавируса в стране. Он анонсировал, что в ближайшие дни объем произведенной в РФ вакцины достигнет двух миллионов доз. Это, в свою очередь, дает возможность начать масштабную вакцинацию препаратом «Спутник V».

Ранее в Москве продлили ограничения, введенные из-за коронавируса, до 15 января 2021 года. Власти по-прежнему советуют оставаться дома людям старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями.

Организации и предприятия Москвы должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% работников. Кроме того, останутся закрытыми досуговые учреждения для детей. Мэр Москвы уточнил, что ситуация с коронавирусом остается сложной, сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. По его словам, говорить о снижении заболеваемости еще рано.