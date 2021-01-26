Снижение заболеваемости коронавирусом вдвое прогнозируют в апреле

По его словам, до середины весны показатель заболеваемости коронавирусом, а также число смертельных случаев снизится. Как уточнил эксперт, цифры могут сократиться вдвое. «Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком», - подчеркнул он.

Как пишет РИА Новости, ситуация может кардинально перемениться уже скоро. Тавадян считает, что с учетом того, что вакцинация стартовала массово, процесс идет медленнее, чем распространяется вирус. Он уточнил, что всеобщая вакцинация обязательна: она позволит избежать полного нивелирования вируса и предотвращения новой возможной волны.