Снижение заболеваемости коронавирусом вдвое прогнозируют в апреле
По его словам, до середины весны показатель заболеваемости коронавирусом, а также число смертельных случаев снизится. Как уточнил эксперт, цифры могут сократиться вдвое. «Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком», - подчеркнул он.
Как пишет РИА Новости, ситуация может кардинально перемениться уже скоро. Тавадян считает, что с учетом того, что вакцинация стартовала массово, процесс идет медленнее, чем распространяется вирус. Он уточнил, что всеобщая вакцинация обязательна: она позволит избежать полного нивелирования вируса и предотвращения новой возможной волны.
Ранее вирусолог, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал предполагаемую дату окончания пандемии коронавируса в России.
По его словам, пандемия должна закончиться «практически где-то к концу лета». Кроме того, заведующий лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова уточнила, что число заражений COVID-19 может уменьшиться к весне. Она объяснила: динамика будет напрямую зависеть от того, насколько ответственно вели себя люди в новогодние праздники.
Фото: pexels.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!