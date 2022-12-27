Синяки и кровотечения: названы новые симптомы свиного гриппа

Осенне-зимний период — самое время для гриппа и простуды. Особенно опасным считается свиной грипп, который сейчас обнаружен во всех регионах страны. Врач-терапевт Надежда Чернышова перечислила новые симптомы серьезного заболевания.

Свиной грипп может проявляться нетипично. Если вы страдаете от болей в животе и жидкого стула, которые возникли на фоне общего ухудшения состояния, то стоит обратиться к врачу. «Так случается, если человек заразился через грязные руки», — пояснил эксперт.

Менингеальный синдром также указывает на свиной грипп. Например, вы можете жаловаться на резкие головные боли или повышенную чувствительность.

Также Надежда обратила внимание на синяки и носовые кровотечения. «Если у человека снижен иммунитет, он может столкнуться с подобными симптомами», — резюмировала Чернышова в беседе с «Вечерней Москвой».

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