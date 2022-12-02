«Лицо может зачесаться или пойти пятнами»: названа опасная доза мандаринов

Ничто так не ассоциируется с Новым годом, как салат «Оливье» и дольки мандаринов на праздничном столе. Употребляя любимое цитрусовое лакомство без ограничений, мы не задумываемся о том, что это может нанести вред нашему организму. Диетолог Дмитрий Бобунов назвал суточную норму самого новогоднего фрукта.

Эксперт заявил: мандарины можно есть каждый день, но не больше восьми штук в день. Если превысить это количество, то может начаться сильная аллергия на витамин С. «Если съесть 2 кг за раз, то у любого человека лицо покроется пятнами или начнет чесаться», — предупредил Дмитрий.

Также специалист добавил, что лучше всего не употреблять мандарины в вечернее время суток. Желательно распределить допустимую норму цитруса на несколько приемов пищи.

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