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Школьница трижды победила рак и умерла от коронавируса

Американка Эспен Дик трижды победила рак и скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом, передает телеканал KSNT News.

17-летняя школьница из Канзас-Сити, штат Миссури, четыре года назад узнала, что у нее рак. Врачи диагностировали у нее лимфобластный лейкоз и давали неутешительные прогнозы. Несколько лет американка проходила химиотерапию и пережила пересадку костного мозга. За этот период ученица средней школы Форт-Осейдж справилась с тремя разными формами онкологии.

В ноябре 2020 года пациентка заразилась коронавирусом. За две недели до Рождества ее поместили в клинику, она находилась в реанимации и дышала благодаря аппарату искусственной вентиляции легких. Школьницы не стало в субботу, 30 января.

Как рассказали близкие девушки, COVID-19 оказался гораздо опаснее любого онкологического заболевания. Как уточнил отец подростка Эрик Дик, в случае с раком люди знают чего ждать от болезни. «В ситуации с коронавирусом ничего неизвестно», - объяснил он. Родственники девушки рассказали, что Дик любила печь пироги и кексы на праздники. Она всегда трогательно относилась к торжествам, заранее покупая всем подарки.

Ранее девушка умерла от коронавируса, не успев взять на руки новорожденную дочь. 33-летняя Ванесса Карденас Гонсалес из американского города Уиттиер, штат Калифорния, скончалась от осложнений, вызванных тяжелым течением COVID-19.

Фото: pexels.com

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