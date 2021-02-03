Школьница трижды победила рак и умерла от коронавируса
17-летняя школьница из Канзас-Сити, штат Миссури, четыре года назад узнала, что у нее рак. Врачи диагностировали у нее лимфобластный лейкоз и давали неутешительные прогнозы. Несколько лет американка проходила химиотерапию и пережила пересадку костного мозга. За этот период ученица средней школы Форт-Осейдж справилась с тремя разными формами онкологии.
В ноябре 2020 года пациентка заразилась коронавирусом. За две недели до Рождества ее поместили в клинику, она находилась в реанимации и дышала благодаря аппарату искусственной вентиляции легких. Школьницы не стало в субботу, 30 января.
BATTLING THE VIRUS: A teen went through four years of chemo and a bone marrow transplant, but her parents said COVID-19 was much worse than cancer.— KSNT News (@KSNTNews) February 1, 2021
https://t.co/esR3NOe30u
Как рассказали близкие девушки, COVID-19 оказался гораздо опаснее любого онкологического заболевания. Как уточнил отец подростка Эрик Дик, в случае с раком люди знают чего ждать от болезни. «В ситуации с коронавирусом ничего неизвестно», - объяснил он. Родственники девушки рассказали, что Дик любила печь пироги и кексы на праздники. Она всегда трогательно относилась к торжествам, заранее покупая всем подарки.
Ранее девушка умерла от коронавируса, не успев взять на руки новорожденную дочь. 33-летняя Ванесса Карденас Гонсалес из американского города Уиттиер, штат Калифорния, скончалась от осложнений, вызванных тяжелым течением COVID-19.
Фото: pexels.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!