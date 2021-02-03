Школьница трижды победила рак и умерла от коронавируса

17-летняя школьница из Канзас-Сити, штат Миссури, четыре года назад узнала, что у нее рак. Врачи диагностировали у нее лимфобластный лейкоз и давали неутешительные прогнозы. Несколько лет американка проходила химиотерапию и пережила пересадку костного мозга. За этот период ученица средней школы Форт-Осейдж справилась с тремя разными формами онкологии.

В ноябре 2020 года пациентка заразилась коронавирусом. За две недели до Рождества ее поместили в клинику, она находилась в реанимации и дышала благодаря аппарату искусственной вентиляции легких. Школьницы не стало в субботу, 30 января.