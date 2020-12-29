Девушка умерла от коронавируса, не успев взять на руки новорожденную дочь
Девушка, у которой уже есть двое маленьких сыновей, заболела коронавирусом в начале ноября на поздних сроках беременности. 9 ноября она родила дочь Хэвен. Спустя два дня после родов состояние девушки сильно ухудшилось, мать срочно госпитализировали.
У нее случился сердечный приступ, вызвавший травму головного мозга. Американка скончалась 14 декабря от осложнений, вызванных COVID-19, спустя месяц борьбы с заболеванием. Последние дни она провела на аппарате искусственной вентиляции легких в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.
December 29, 2020
Как рассказал муж девушки по имени Альфонсо, Ванесса не могла ухаживать за новорожденным ребенком, так как после родов все еще была больна коронавирусом. «Этого не может быть. Она была сломана, разбита. Мы не могли показать лицо ребенка даже при звонке по видеосвязи, так как жена очень переживала из-за разлуки», — сказал он и добавил, что супруге нельзя было волноваться.
Альфонсо призвал людей серьезно относиться к коронавирусу и принимать меры предосторожности, носить маски для лица, чтобы не заразиться болезнью и не передать ее другим.
Фото: pexels.com
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