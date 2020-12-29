Девушка умерла от коронавируса, не успев взять на руки новорожденную дочь

Девушка, у которой уже есть двое маленьких сыновей, заболела коронавирусом в начале ноября на поздних сроках беременности. 9 ноября она родила дочь Хэвен. Спустя два дня после родов состояние девушки сильно ухудшилось, мать срочно госпитализировали.

У нее случился сердечный приступ, вызвавший травму головного мозга. Американка скончалась 14 декабря от осложнений, вызванных COVID-19, спустя месяц борьбы с заболеванием. Последние дни она провела на аппарате искусственной вентиляции легких в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.