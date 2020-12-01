Школьница проигнорировала укус собаки и умерла от бешенства

Ребенок пожаловался на боль в ноге только в ноябре 2020 года. Тогда же врачи обнаружили первые симптомы заболевания. Медики объяснили, что родители проигнорировали укус собаки. Если бы девочку начали лечить раньше, то ее можно было бы спасти.

Ранее польская модель и актриса Александра Приковска была доставлена в больницу с изуродованным лицом после того, как ее домашняя собака Логан впала в бешенство и напала на нее.

33-летняя звезда польского телевидения и театральных подмостков, которая в 2015 году была лицом известного французского косметического бренда, в начале 2020 года решила взять из приюта собаку по кличке Логан. Однако спустя всего несколько месяцев дворняга внезапно пришла в бешенство и напала на свою хозяйку. Девушку экстренно доставили в больницу, откуда она и сообщила в своих соцсетях о произошедшем.