После нападения собственной собаки красавица-актриса осталась с ужасающими травмами на лице

«Со мной кое-что произошло, и теперь я должна буду принять самое трудное решение в моей жизни. Я не хочу сейчас раскрывать все детали – я жива и под присмотром. Я просто в моем текущем состоянии не могу работать. В жизни случаются ситуации, которые меняют вас навсегда», – эмоционально сообщила Александра в своем Instagram. Позднее девушка добавила, что угроза потери глаза миновала, но сказала, что вернула собаку в приют. Также звезда обвинила организацию в том, что они скрыли прошлое собаки, которая, оказывается, уже нападала на людей – на жену бывшего владельца собаки и на дочку соседа. Теперь девушка опасается, как бы Логан не покалечил кого-нибудь еще. «Логан — потрясающая собака и замечательный друг. Однако я бы не смогла ухаживать за ним после случившегося», — заключила пострадавшая.

Руководитель приюта, в свою очередь, заявил, что все, кто берет у них питомцев, имеют право на бесплатную помощь ветеринара, который занимается коррекцией поведения животных, однако Александра ни разу за консультацией не обращалась и тем самым допустила ряд ошибок в выстраивании отношений с не самой простой изначально собакой.

Фото: Instagram

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