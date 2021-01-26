Школьница на отдыхе съела мороженое и умерла

Инцидент произошел, когда девочка вместе с родителями отдыхала в Испании. Как уточнил источник, близкий к родственникам погибшей, Хабиба имела сильную аллергическую реакцию на орехи и яйца. Продавец в местном магазине сказал, что его мороженое не содержит этих продуктов и продал его ребенку.

Вскоре Чишти упала в обморок. Малышка была госпитализирована, но несмотря на все старания врачей, спасти ее не удалось. У нее случился анафилактический шок. Экспертиза показала, что в съеденном мороженом были арахис и другие орехи. Родители Чишти подали на торговца в суд. Они хотят наказать не только мороженщика, но и гостиницу, в которой они остановились. Как уточнил отец погибшей, персонал отеля даже не пытался помочь семье.