Школьница на отдыхе съела мороженое и умерла
Инцидент произошел, когда девочка вместе с родителями отдыхала в Испании. Как уточнил источник, близкий к родственникам погибшей, Хабиба имела сильную аллергическую реакцию на орехи и яйца. Продавец в местном магазине сказал, что его мороженое не содержит этих продуктов и продал его ребенку.
Вскоре Чишти упала в обморок. Малышка была госпитализирована, но несмотря на все старания врачей, спасти ее не удалось. У нее случился анафилактический шок. Экспертиза показала, что в съеденном мороженом были арахис и другие орехи. Родители Чишти подали на торговца в суд. Они хотят наказать не только мороженщика, но и гостиницу, в которой они остановились. Как уточнил отец погибшей, персонал отеля даже не пытался помочь семье.
Ранее мы писали, что младенец в Австралии Джордж Мэддерн вынужден жить в темноте из-за повышенной чувствительности кожи к ультрафиолетовому излучению. Маленький житель австралийского штата Виктория родился с редким заболеванием. Врачи нашли у него ксеродерму пигментную, из-за которой люди страдают от аллергии на солнечный свет.
Сейчас мальчику 18 месяцев, ежедневно ребенок и его родители сталкиваются со множеством проблем. Из-за того, что солнечный свет убивает ребенка, мать и отец вынуждены закрывать ставни, плотно зашторивать окна.
Фото: pixabay.com
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