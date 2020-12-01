Маленький мальчик обречен жить в темноте из-за аллергии на солнце

Как объяснили врачи, редкое заболевания многократно повышает риск заболеть раком кожи. Кроме того, солнечный свет может негативно сказаться на зрении, повредить слух и нервную систему мальчика. Они предупредили родителей мальчика, что ксеродерма неизлечима.

«Джордж не сможет играть на улице, подходить к незащищенным от ультрафиолета окнам и даже посещать любые мероприятия, если там используются галогеновые лампы», — отметили родственники мальчика.

Однажды Джордж попал в больницу с ожогами лица после непродолжительного пребывания на улице. Австралийская семья хочет построить для малыша специальную беседку, где он сможет играть без опасений. Кроме того, они намерены поставить датчики с измерением уровня ультрафиолетового излучения.