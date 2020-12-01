Маленький мальчик обречен жить в темноте из-за аллергии на солнце
Фото: pixabay.com
Маленький житель австралийского штата Виктория родился с редким заболеванием. Врачи нашли у него ксеродерму пигментную, из-за которой люди страдают от аллергии на солнечный свет.
Сейчас мальчику 18 месяцев, ежедневно ребенок и его родители сталкиваются со множеством проблем. Из-за того, что солнечный свет убивает ребенка, мать и отец вынуждены закрывать ставни, плотно зашторивать окна.
Little George Maddern is literally one in a million, born with an extremely rare genetic disorder that leads to terrifying, painful consequences. 🔒 https://t.co/Ck9PwJ0eq6 pic.twitter.com/OGcvUhH56d— The West Australian (@westaustralian) November 29, 2020
Перед тем, как выйти на улицу, малыша укутывают в одеяла, надевают на него перчатки. Ни один участок кожи не должен попасть под лучи солнца.
Как объяснили врачи, редкое заболевания многократно повышает риск заболеть раком кожи. Кроме того, солнечный свет может негативно сказаться на зрении, повредить слух и нервную систему мальчика. Они предупредили родителей мальчика, что ксеродерма неизлечима.
«Джордж не сможет играть на улице, подходить к незащищенным от ультрафиолета окнам и даже посещать любые мероприятия, если там используются галогеновые лампы», — отметили родственники мальчика.
Однажды Джордж попал в больницу с ожогами лица после непродолжительного пребывания на улице. Австралийская семья хочет построить для малыша специальную беседку, где он сможет играть без опасений. Кроме того, они намерены поставить датчики с измерением уровня ультрафиолетового излучения.
Фото: pixabay.com
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