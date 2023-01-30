Сексолог объяснил, почему заниматься любовью перед сном — плохая затея

Ни для кого не секрет, что наличие бурной интимной жизни — залог крепких отношений между влюбленными. Однако нередко в паре наступает тот момент, когда партнеры начинают избегать близости, ссылаясь на усталость или плохое самочувствие. Врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, что нередко причиной подобной проблемы является неправильный выбор времени для занятия любовью.

Очень часто пары откладывают занятие сексом на вечернее время, и это является ошибкой! Уставшие за день партнеры уже не смогут сполна насладиться друг другом, и из-за этого вся страсть из отношений исчезнет.

«Все меньше прелюдий, меньше предвкушений, хуже работает дофаминовая система, и, как следствие, такой трудный и скучный секс со временем пропадает из жизни», — высказался эксперт.

Специалист назвал подходящее время для секса. Оказывается, лучше всего заниматься любовью в выходные дни после хорошего сна или завтрака.

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