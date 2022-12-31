Осторожно - оргазм: топ-3 необычных секс-игрушек на новогодние праздники
Ведущий секс-коуч Москвы Федорова назвала топ-3 лучших секс-игрушек 2022 года.
Фото: Freepik
Впереди нас ждут длинные новогодние каникулы. Это время мы, наконец, можем полностью посвятить себе – заниматься любимыми делами, наслаждаться собой и жизнью. Ведущий секс-коуч Москвы, эксперт по сексуальным отношениям Екатерина Федорова убеждена, что женщина способна сделать себя счастливой независимо партнера – ниже список топ-3 секс-игрушек, на которые стоит обратить внимание.
Во-первых, жидкий вибратор. Специалист называет его открытием года, поскольку еще в 2021-м жидкий вибратор можно было приобрести только у дорогостоящих фирм. Теперь он представлен и у более бюджетных марок. Он хорош тем, что идеально подходит для игр в одиночку и повышает чувствительность клитора. В использовании прост: необходимо нанести на область клитора и немного подождать. Эффект: разогревает, дает вибрацию.
Когда волна возбуждения накатит на область клитора, погрузитесь в эротические фантазии. Добавьте прелюдии. А после нанесения жидкого вибратора воспользуйтесь смазкой на силиконовой основе или отдайте предпочтение специальным гелям для мастурбации, чтобы довести себя до оргазма.
Екатерина Федорова
Ведущий секс-коуч Москвы, эксперт по сексуальным отношениям и основательница онлайн-магазина fedorova-shop.ru
Во-вторых, вибратор в форме белки. Он сочетает в себе качества и функции вибромассажера с вакуумно-волновой клиторальной стимуляцией – нос белки, и обычного вибратора – хвост. Секс-коуч поясняет: преимущество данной игрушки в том, что за счет необычной формы и вибрации головки белочки будет дополнительно стимулироваться область лобка, клитора и задняя поверхность влагалища, где расположена «точка К», что может доставить женщинам необычные ощущения.
В-третьих, вибратор для клитора в форме губной помады. «Ничто так не разнообразит сексуальную жизнь, как случайный секс, незапланированный», - поясняет Екатерина Федорова. Специалист советует воспользоваться им, например, во время антракта в театре, или во время перерыва на работе.
«Необязательно же секс должен быть только в постели, ведь прелести яркого и бурного романа как раз и заключаются в маленьком сумасшествии, так почему бы не доставить удовольствие себе самой с помощью такого удобного вибратора?».
Екатерина Федорова
Ведущий секс-коуч Москвы, эксперт по сексуальным отношениям и основательница онлайн-магазина fedorova-shop.ru