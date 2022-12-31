Осторожно - оргазм: топ-3 необычных секс-игрушек на новогодние праздники

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Во-первых, жидкий вибратор. Специалист называет его открытием года, поскольку еще в 2021-м жидкий вибратор можно было приобрести только у дорогостоящих фирм. Теперь он представлен и у более бюджетных марок. Он хорош тем, что идеально подходит для игр в одиночку и повышает чувствительность клитора. В использовании прост: необходимо нанести на область клитора и немного подождать. Эффект: разогревает, дает вибрацию.