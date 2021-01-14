Сделавшим прививку от коронавируса начнут выдавать бейджи

О начале массовой вакцинации от коронавируса объявил президент страны Владимир Путин. Она начнется с 18 января. Как обещала вице-премьер Татьяна Голикова, прививочная кампания будет серьезно нарастать.

Напомним, первые прививки от коронавируса в России начали делать еще с 5 декабря. Она была доступна некоторым группам населения. Сделавшие вакцину получают «ковид-паспорта» — сертификаты можно оформить и дистанционно через портал государственных услуг.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал предполагаемую дату окончания пандемии коронавируса в России. По его словам, пандемия должна закончиться «практически где-то к концу лета».