Сделавшим прививку от коронавируса начнут выдавать бейджи
Как уточнил руководитель, в регионе массовая вакцинация начнется с 16 января. Сахалин получит из федерального центра около девяти тысяч доз вакцины от COVID-19. «Все, кто сделает прививку, получат специальные бейджи. Они будут давать право не носить маски в общественных местах», — подчеркнул губернатор.
О начале массовой вакцинации от коронавируса объявил президент страны Владимир Путин. Она начнется с 18 января. Как обещала вице-премьер Татьяна Голикова, прививочная кампания будет серьезно нарастать.
Напомним, первые прививки от коронавируса в России начали делать еще с 5 декабря. Она была доступна некоторым группам населения. Сделавшие вакцину получают «ковид-паспорта» — сертификаты можно оформить и дистанционно через портал государственных услуг.
Ранее вирусолог, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал предполагаемую дату окончания пандемии коронавируса в России. По его словам, пандемия должна закончиться «практически где-то к концу лета».
Фото: pexels.com
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