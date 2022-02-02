Сделал тело — лежи смело: какие упражнения помогут поддержать форму на удаленке
Ведущая фитнес-рубрики на телеканале «Пятница!» фитнес-тренер, спортивный диетолог Арина Панкова рассказала, как поддерживать физическую активность на оптимальном для здоровья уровне не выходя из дома. Для этого потребуется ежедневно повторять несколько упражнений.
«Например, можно делать силовые тренировки с собственным весом. Грубо говоря, можно 15 раз отжаться, 15 раз присесть, 15 раз покачать пресс и 15 раз поднять гантели или бутылки с водой. После этого надо немного отдохнуть, а потом повторить четыре или пять раз», — посоветовала специалист.
Чтобы поддерживать форму, достаточно выполнять подобные упражнения в течение 20-40 минут ежедневно. А с увеличением времени тренировки заниматься можно, скажем, через день. «То есть если в зале мы делаем длительную силовую тренировку три раза в неделю, дома надо ежедневно тренироваться от 20 до 40 минут. Во время этих занятий пульс должен в среднем подниматься до уровня 130-140 ударов в минуту. На таком уровне идет сжигание жиров у среднестатистического человека», — заключила Арина Панкова в беседе с радио Sputnik.
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