Сделал тело — лежи смело: какие упражнения помогут поддержать форму на удаленке

Ведущая фитнес-рубрики на телеканале «Пятница!» фитнес-тренер, спортивный диетолог Арина Панкова рассказала, как поддерживать физическую активность на оптимальном для здоровья уровне не выходя из дома. Для этого потребуется ежедневно повторять несколько упражнений.

«Например, можно делать силовые тренировки с собственным весом. Грубо говоря, можно 15 раз отжаться, 15 раз присесть, 15 раз покачать пресс и 15 раз поднять гантели или бутылки с водой. После этого надо немного отдохнуть, а потом повторить четыре или пять раз», — посоветовала специалист.