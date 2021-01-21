Рубцы на ладонях назвали симптомом смертельного заболевания

Как уточнили специалисты, в 90% случаях рубцевание ладоней неразрывно связано с онкологией. Изменения на коже встречается редко и обычно выявляются до постановки диагноза «рак», но могут возникнуть на любом этапе развития новообразования.

Подобные признаки могут говорить о злокачественных новообразованиях в желудке (35% случаев) или легких (11% случаев). Реже следы на ладонях говорят о раковых клетках в голове, на шее или в мочеполовых путях. Эксперты советуют при появлении необычных изменений на руках сразу обращаться к врачам.