Рубцы на ладонях назвали симптомом смертельного заболевания
Как уточнили специалисты, в 90% случаях рубцевание ладоней неразрывно связано с онкологией. Изменения на коже встречается редко и обычно выявляются до постановки диагноза «рак», но могут возникнуть на любом этапе развития новообразования.
Подобные признаки могут говорить о злокачественных новообразованиях в желудке (35% случаев) или легких (11% случаев). Реже следы на ладонях говорят о раковых клетках в голове, на шее или в мочеполовых путях. Эксперты советуют при появлении необычных изменений на руках сразу обращаться к врачам.
Не специалистам сложно представить, но одним из признаков рака легких могут стать опухшие пальцы рук. Эксперты объясняют это тем, что при образовании опухоли в легких вырабатываются определенные химические вещества. Они способствуют задержке жидкости в тканях. Часто подушечки пальцев больных раздуваются, опухают. Врачи отмечают, что почти 40% больных сталкиваются с подобным симптомом, но зачастую игнорируют его, списывая на другие проблемы со здоровьем.
Опасность в том, что этот тип онкологии на ранних стадиях протекает бессимптомно. Когда болезнь приобретает стадию запущенной, симптомы уже нельзя игнорировать.
Фото: pixabay.com
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