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Назван симптом рака легких, который нельзя игнорировать

Рак легких зачастую диагностируют, когда болезнь уже запущена.

Не специалистам сложно представить, но одним из признаков рака легких могут стать опухшие пальцы рук. Эксперты объясняют это тем, что при образовании опухоли в легких вырабатываются определенные химические вещества. Они способствуют задержке жидкости в тканях. Часто подушечки пальцев больных раздуваются, опухают. Врачи отмечают, что почти 40% больных сталкиваются с подобным симптомом, но зачастую игнорируют его, списывая на другие проблемы со здоровьем.

Опасность в том, что этот тип онкологии на ранних стадиях протекает бессимптомно. Когда болезнь приобретает стадию запущенной, симптомы уже нельзя игнорировать. К ним относятся кашель с кровью и мокротой, потеря веса, одышка, сиплость, постоянное чувство усталости, апатию вплоть до депрессии.

Напомним, что рак легких уносит больше миллиона человеческих жизней ежегодно. При этом на ранней степени постановки диагноза, по статистике, 50% пациентов имеют все шансы излечиться.

Фото и видео: Pexels.com

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