Россиянам озвучены новые противопоказания к вакцинации — антитела не в списке

В оперштабе отметили ненадобность сдачи анализа на антитела перед вакцинацией: «Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками. Перед проведением прививки медицинским работником проводится стандартный осмотр, каких-либо специальных обследований проходить не требуется».

Как оказалось, наличие высокого уровня антител больше не считается противопоказанием для вакцинации, передают «РИА Новости». «В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится», — говорится в сообщении. По их данным, сегодня не существует единой отработанной методики измерения уровня антител, которых будет достаточно для формирования иммунитета, к тому же нет и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса.