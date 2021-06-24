Россиянам озвучены новые противопоказания к вакцинации — антитела не в списке
В оперштабе отметили ненадобность сдачи анализа на антитела перед вакцинацией: «Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками. Перед проведением прививки медицинским работником проводится стандартный осмотр, каких-либо специальных обследований проходить не требуется».
Как оказалось, наличие высокого уровня антител больше не считается противопоказанием для вакцинации, передают «РИА Новости». «В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится», — говорится в сообщении. По их данным, сегодня не существует единой отработанной методики измерения уровня антител, которых будет достаточно для формирования иммунитета, к тому же нет и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса.
Также специалисты отметили, что людям с антителами, выработанными после болезни или прививки, все равно необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим.
Рекомендуется временно воздержаться от вакцинации людям при острых инфекционных заболеваниях, обострениях серьезных хронических заболеваний и прочих неотложных состояниях. К тому же медотвод касается беременных и людей, которые переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев.
Для не вакцинированных, не переболевших и без противопоказаний граждан вводятся различные ограничения, уже были утверждены новые правила работы точек общественного питания «свободных от COVID-19». Напомним, в столичном регионе кафе и рестораны с 28 июня смогут посещать только лица с QR-кодом, свидетельствующим о том, что человек вакцинирован или уже переболел. Кроме того, появилась информация о возможности введения QR-кода и в общественном транспорте. Данные меры будут введены в Московской области с 1 июля в случае отсутствия улучшений эпидемиологической ситуации.
Фото: freepik.com
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