Новые ограничения в Москве: запрещено посещать рестораны без защиты от COVID-19

Если же человек вакцинирован или уже переболел, он может получить специальный QR-код с помощью электронной медицинской карты Москвы; портала mos.ru; ресурса ЕМИАС.ИНФО; единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги. Стопкоронавирус»; либо в регистратуре городской поликлиники.

Рестораны и кафе должны будут создать систему проверки наличия QR-кодов, фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, которая будет препятствовать проходу в зону посадочных мест посетителей без кодов. Общепиты, не следующие данным требованиям, смогут работать только на вынос или доставку.

«Кроме того, с 22 июня 2021 г. вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек — как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях. Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия», — написал Сергей Собянин. При этом если организаторы создадут зону, «свободную от ковида», и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды, ограничения будут отменены.