Россиян предупредили о нашествии опасных для здоровья гибридных клещей

Как передает онлайн-издание «Вести.ру», новая разновидность появилась из-за скрещения двух видов – таежного клеща и Павловского, ареол обитания которого на Дальнем Востоке и Алтае. Обнаружен новый вид был случайно, потому что по внешним признакам на глаз он ничем не отличается от «родителей». Однако это не делает гибридного клеща менее опасным: выяснилось, что он гораздо более живуч и плодовит, он активнее, чем другие виды, заселяет территории и не подвержен влиянию климатических изменений. Насекомое, как и другие клещи, переносит опасные вирусы, среди которых энцефалит, разные виды боррелий, риккетсий, эрлихий, бабезий, которые поражают не только людей, но и собак, а также новых штаммов клещевых инфекций, против которых будут малоэффективны известные методы лечения.