Сезон клещей: чем опасны укусы этих насекомых и как от них уберечься
Вы будете удивлены, но вообще-то клещи питаются растительной пищей, однако есть два цикла их жизни, когда им необходима кровь животных или людей. Первый из них как раз приходится на весну (чаще всего апрель-май-начало июня), когда насекомые выходят из спячки, естественно, хотят есть и, так сказать, выходят на охоту. Второй цикл выпадает на август-сентябрь, когда у клещей появляется потомство, а люди выбираются за грибами в лес или за сбором урожая на дачу.
Какие болезни переносят клещи
Главная опасность клещей заключается в том, что они распространяют несколько десятков заболеваний бактериальной или вирусной этиологии. Среди них в центральной части России наиболее часто встречаются боррелиоз, больше известный как болезнь Лайма, клещевой энцефалит, гранулоцитарный анаплазмоз и моноцитарный эрлихиоз. Без лечения все эти болезни могут быть смертельно опасны, так как воздействуют на головной мозг, нервную систему или разрушают организм в целом.
Учтите, что, к сожалению, реальность такова, что клеща можно подцепить не только в лесу или за городом. Сегодня эти насекомые распространены и на территории крупных и мелких городов, в том числе в парках и скверах. В особой группе риска находятся дети, которые много времени проводят на улице, в теплое время года носят более открытую одежду и в целом гораздо подвижнее взрослых.
Что будет, если не вытащить впившегося в кожу клеща
Клещ по сути своей паразит: он, как пиявка, сам отвалится от места укуса, как только напьется крови. Возникает закономерный вопрос: тогда зачем его извлекать, если все уже произошло, может, лучше просто подождать, а потом пойти к врачу? Однако делать так не стоит. Дело в том, что клещ присасывается к вашей кровеносной системе и не просто выкачивает кровь, но и впрыскивает в нее все вирусы и бактерии, содержащиеся в его организме. И чем дольше длится этот процесс, тем больше вероятность, что вы чем-нибудь заразитесь. Кстати, на теле человека или животного клещ может держаться до 12 суток. Так что делайте выводы.
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2 самых распространенных мифа о клещах
Миф 1. Клещи могут летать (а еще прыгать и бегать)
Почему-то в сознании многих людей укоренилась мысль, что клещи умеют летать и прыгать с дерева на дерево. Однако ничего общего с реальностью это не имеет. Клещи умеют только ползать. Всё! Но от этого они не становятся менее опасными. Насекомые заползают на понравившийся куст или растения, как правило расположенные вдоль дорожек и троп, по которым ходят животные или люди и начинают свою охоту. Они сидят в своем укрытии и выжидают, а затем цепляются за одежду или шерсть проходящей мимо жертвы и снова начинает ползти, ища доступ к коже, чтобы присосаться к ней. Так что успокойтесь, клещи не перепрыгивают и не перелетают с дерева на дерево.
Миф 2. Если клещ впился в кожу, его надо намазать растительным маслом
Врачи-инфекционисты в этом вопросе категоричны: делать это категорически нельзя. Более того, этот народный метод может быть даже опасен. Считается, что, если место укуса насекомого намазать растительным маслом, оно задохнется. Это действительно так, но в процессе он может выплеснуть вредные вещества, вирусы и бактерии из своей пищеварительной системы вам в кровь.
Главные правила защиты от клещей
Если вы собираетесь в лес, позаботьтесь о том, чтобы надеть правильную одежду. Выбирайте наряд с длинными рукавами с зауженными манжетами и плотно застегивающимся воротом, светлого цвета. Штаны должны быть длинными и плотно прилегать к телу. Если брюки широкие, очень желательно заправить их в носки. Не забудьте про головной убор.
Пользуйтесь репеллентами от клещей в виде аэрозоля или крема – они достаточно эффективны (но, увы, не на 100%). Главное – читайте инструкцию. Также клещи очень боятся мятного спрея, который можно изготовить самостоятельно, для этого вам понадобится 2 ч. л. мяты, 2 ч. л. спирта и 250 мл воды. Разведите все компоненты в емкости с крышкой и распыляйте на кожу, одежду и вещи перед каждой вылазкой за город или в лес (существуют и другие народные рецепты защитных средств от клещей – поищите в Интернете наиболее подходящее вам).
На прогулке старайтесь избегать высокой травы и густых кустарников. Если идете по тропе, старайтесь держаться ближе к ее центру. На обочине клещей, как правило, больше всего.
Во время прогулки время от времени осматривайте себя и своих близких на предмет наличия клещей. То же самое стоит делать и со своей собакой. По возвращении домой стоит проделать то же самое, особое внимание уделив волосам и коже головы, а также открытым участкам тела.
Что делать, если клещ все-таки укусил
Клещи – одни из самых опасных насекомых, они встречаются на всей территории России. Сезон активности этих насекомых начинается с момента, когда почва прогреется до 6-7 градусов. Клещи охотятся, сидя на траве и на кустах, – они хватаются за одежду и начинают свой путь вверх в поисках доступа к телу. Поэтому при прогулках на природе рекомендуется заправлять одежду: брюки – в носки, нижнюю майку или футболку – в брюки. Хорошо помогают соответствующие репелленты – обращайте внимание на изображение клеща, на флаконе должна быть размещена инструкция по применению.
Клещ – переносчик энцефалита и боррелиоза (первое – вирус, второе – бактерии), а также других инфекций. Если от первого заболевания можно и нужно прививаться, от второго прививок не существует. Поэтому, если клещ все-таки укусил, удалить насекомое необходимо быстро и аккуратно, не сжимая его тела, так как бактерии боррелиоза находятся в его желудке, и это поможет избежать заражения. После извлечения обязательно обработайте рану дезинфицирующими средствами. Лучше, если это сделает врач, так что по возможности не паникуйте и сразу отправляйтесь в травмпункт.
Даже если вы вытащили клеща самостоятельно, необходимо отвезти извлеченное насекомое на экспертизу, чтобы провести исследование на наличие возбудителей боррелиоза. Если такой возможности нет, в течение двух недель наблюдайте за реакцией организма и характерными симптомами. Если энцефалит можно перепутать с обычным ОРВИ, то при боррелиозе на месте укуса появляется характерное разрастающееся пятно.
Фото: depositphotos
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