Сезон клещей: чем опасны укусы этих насекомых и как от них уберечься

Вы будете удивлены, но вообще-то клещи питаются растительной пищей, однако есть два цикла их жизни, когда им необходима кровь животных или людей. Первый из них как раз приходится на весну (чаще всего апрель-май-начало июня), когда насекомые выходят из спячки, естественно, хотят есть и, так сказать, выходят на охоту. Второй цикл выпадает на август-сентябрь, когда у клещей появляется потомство, а люди выбираются за грибами в лес или за сбором урожая на дачу.

Какие болезни переносят клещи

Главная опасность клещей заключается в том, что они распространяют несколько десятков заболеваний бактериальной или вирусной этиологии. Среди них в центральной части России наиболее часто встречаются боррелиоз, больше известный как болезнь Лайма, клещевой энцефалит, гранулоцитарный анаплазмоз и моноцитарный эрлихиоз. Без лечения все эти болезни могут быть смертельно опасны, так как воздействуют на головной мозг, нервную систему или разрушают организм в целом.

Учтите, что, к сожалению, реальность такова, что клеща можно подцепить не только в лесу или за городом. Сегодня эти насекомые распространены и на территории крупных и мелких городов, в том числе в парках и скверах. В особой группе риска находятся дети, которые много времени проводят на улице, в теплое время года носят более открытую одежду и в целом гораздо подвижнее взрослых.

Что будет, если не вытащить впившегося в кожу клеща

Клещ по сути своей паразит: он, как пиявка, сам отвалится от места укуса, как только напьется крови. Возникает закономерный вопрос: тогда зачем его извлекать, если все уже произошло, может, лучше просто подождать, а потом пойти к врачу? Однако делать так не стоит. Дело в том, что клещ присасывается к вашей кровеносной системе и не просто выкачивает кровь, но и впрыскивает в нее все вирусы и бактерии, содержащиеся в его организме. И чем дольше длится этот процесс, тем больше вероятность, что вы чем-нибудь заразитесь. Кстати, на теле человека или животного клещ может держаться до 12 суток. Так что делайте выводы.