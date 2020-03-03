Число зараженных коронавирусом в России возросло — власти отчитываются о принятых мерах

Информацию подтвердили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. С каждым днем число инфицированных в мире растет. По состоянию на 3 марта зарегистрировано 80302 случая заболевания. За сутки прирост составил 128 случаев (0,2 %). Впервые случаи инфицирования зарегистрированы в Индонезии, Португалии, Сенегале, Саудовской Аравии. Сообщается также о первом зараженном в Украине.

В России первыми зараженными стали двое граждан Китая, которые были помещены в карантин в больницах Читы и Тюмени и выписаны в 20-х числах февраля. Еще троих эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess. Шестым стал Давид Бероев, вернувшийся в Москву из Италии. Молодой человек проходит необходимое лечение и неприятно удивлен получаемыми в свой адрес угрозами. Они связаны с тем, что он якобы привез домой смертельный вирус.

Напомним, смертность от нового коронавируса, вне провинции Хубей, составляет 0,86 %. В зоне повышенного риска - мужчины старше 60 лет. Чем моложе и здоровее организм, тем больше у него шансов побороть опасный вирус.

Тем временем власти предпринимают попытки обезопасить население от распространения вируса. Если рост коронавирусной инфекции в ближайшее время не удастся сдержать, все массовые мероприятия на время окажутся под запретом. Никаких массовых гуляний, фестивалей и праздников. Подобные меры принимаются по всему миру: Лувр уже закрыт для посещений, Олимпийские игры в Токио могут быть перенесены на более поздний срок - изначально они должны пройти с 24 июля по 9 августа.