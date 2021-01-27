Разработан новый метод лечения самого смертоносного рака

Как говорится в научной работе британских и китайских ученых, рак поджелудочной можно лечить с помощью измененного вируса оспы. Для повышения безопасности они изменили онколитический вирус осповакцины. Кроме того, они добились того, чтобы он вызывал более сильный иммунный ответ против рака.

Использование терапевтической платформы, которая включает применение вируса оспы для лечения, сильно увеличило выживаемость пациентов с раком поджелудочной железы. Медики объяснили, что среди пациентов с раком поджелудочной много смертельных случаев.