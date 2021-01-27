Разработан новый метод лечения самого смертоносного рака
Как говорится в научной работе британских и китайских ученых, рак поджелудочной можно лечить с помощью измененного вируса оспы. Для повышения безопасности они изменили онколитический вирус осповакцины. Кроме того, они добились того, чтобы он вызывал более сильный иммунный ответ против рака.
Использование терапевтической платформы, которая включает применение вируса оспы для лечения, сильно увеличило выживаемость пациентов с раком поджелудочной железы. Медики объяснили, что среди пациентов с раком поджелудочной много смертельных случаев.
Ранее телеведущая Елена Малышева рассказала, что у каждого в крови есть риски рака. Об этом свидетельствует масштабное исследование, через которое прошли полторы тысячи человек с разными группами крови.
Итак, обладатели первой группы подвержены риску рака толстого кишечника. Им регулярно, начиная с сорока лет, нужно делать колоноскопию. А если в семье были случаи онкологии, то анализ необходимо делать уже в тридцать лет. Врачи также порекомендовали обладателям первой группы крови есть больше клетчатки, пить много воды и больше двигаться.
Фото: pixabay.com
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