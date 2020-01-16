«Самый хороший»: Малышева назвала вид рака, который прекрасно лечится
По словам телеведущей, у каждого в крови риски рака. Об этом свидетельствует масштабное исследование, через которое прошли полторы тысячи человек с разными группами крови.
Итак, обладатели первой группы подвержены риску рака толстого кишечника. Им регулярно, начиная с сорока лет, нужно делать колоноскопию. А если в семье были случаи онкологии, то анализ необходимо делать уже в тридцать лет. Врачи также порекомендовали обладателям первой группы крови есть больше клетчатки, пить много воды и больше двигаться.
У обладателей второй группы самые высокие риски рака желудка. Обязательно нужно делать гастроскопию, Елена Малышева делает эту процедуру регулярно, она как раз обладательница второй группы крови. Недавно телеведущая рассказала, что защитила себя от рака толстого кишечника, удалив три предраковых полипа несколько лет назад.
У третьей группы высокие риски рака поджелудочной железы. Им необходимо следить за весом, делать ультразвуковые исследования брюшной полости и биохимический анализ крови.
Четвертая группа крови: у носителей повышенный риск развития рака почек. Стоит регулярно делать УЗИ, стараться избегать канцерогенов, курения и алкоголя.
В заключение Малышева назвала рак почек «самым хорошим», так как он «локализован, отлично выявляется и прекрасно лечится».
Фото и видео: Globalllookpress, YouTube
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