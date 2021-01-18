Раскрыты результаты исследования о связи коронавируса с сетями 5G

Исследователи подчеркнули, что вирусы не могут передаваться по радиоволнам. Как пишет РИА Новости, одной из версий скептиков являлось предположение о том, что 5G является источником излучения, которое ослабляет иммунитет. По их мнению, такие люди легче поддаются вирусам.

Аналитики отметили, что проведенное в конце июня 2020 года исследование показало: за одну неделю до опроса 29% респондентов встречали заведомо ложную или вводящую в заблуждение информацию о вирусе. 21% опрошенных назвали миф о связи технологией 5G и коронавируса самым популярной из них.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия находится на «зимнем плато» по коронавирусу. По его словам, причин для сильного спада заболеваемости COVID-19 нет. Специалист уточнил, что о победе над коронавирусом говорить слишком рано. Он напомнил, что в РФ по-прежнему высокая заболеваемость.

За последние сутки коронавирусом в РФ заболели 23 586 человек, всего за весь период этот диагноз поставили 3 568 209 человек.