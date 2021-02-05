Раскрыта польза кофе в борьбе с опасными болезнями печени

Исследователи проанализировали несколько научных работ, посвященных полезным свойствам любимого многими напитка. В одном из них говорилось, что действие кофе обусловлено влиянием на ферменты печени, что снижает накопление жира. Кроме того, кофе избавляет от токсичных веществ, провоцирующих развитие злокачественных тканей. По данным ученых, напиток увеличивает количество защитных антиоксидантов в органе.

В другом исследовании, где проанализировали влияние кофе на различные слои населения, говорилось, что напиток также обладает защитным действием против фиброза печени и препятствует циррозу.

Ранее косметолог Станислав Арканников назвал неожиданную пользу кофе для красоты. Он напомнил, что в составе любимого многими напитка есть кофеин, витамины, минералы, линолевая кислота и антиоксиданты. Как уточнил эксперт, омолаживающий эффект достигается за счет антиоксидантов, которые связывают свободные радикалы.