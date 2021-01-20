Косметолог назвал неожиданную пользу кофе для красоты
Он напомнил, что в составе любимого многими напитка есть кофеин, витамины, минералы, линолевая кислота и антиоксиданты. Как уточнил эксперт, омолаживающий эффект достигается за счет антиоксидантов, которые связывают свободные радикалы. Человек ежедневно впитывает свободные радикалы из негативной окружающей среды, при вредном и несбалансированном питании, стрессе. Они запускают процесс старения организма.
Чтобы бороться с этим явлением, нужно употреблять антиоксиданты. Несмотря на то, что они есть в виде таблеток, полезно получать естественные антиоксиданты с едой, которые еще и приносят удовольствие.
Именно из-за этого некоторые свойства бодрящего напитка используются в косметологии, передает радио Sputnik. К примеру, кофеин, который в нем содержится, помогает бороться с отеками и акне. «Если человек выпивает достаточное количество чашек кофе в день, то не будет отекать лицо и все тело. Также кофе нормализует действие сальных желез. Любители этого напитка не страдают такими проблемами, как акне», - подчеркнул эксперт.
Однако не следует злоупотреблять напитком. Общепризнанная норма - две-три чашки кофе в день. Напиток не должен вызывать сонливость, головокружение или иные состояния.
Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!