Косметолог назвал неожиданную пользу кофе для красоты

Чтобы бороться с этим явлением, нужно употреблять антиоксиданты. Несмотря на то, что они есть в виде таблеток, полезно получать естественные антиоксиданты с едой, которые еще и приносят удовольствие.

Именно из-за этого некоторые свойства бодрящего напитка используются в косметологии, передает радио Sputnik. К примеру, кофеин, который в нем содержится, помогает бороться с отеками и акне. «Если человек выпивает достаточное количество чашек кофе в день, то не будет отекать лицо и все тело. Также кофе нормализует действие сальных желез. Любители этого напитка не страдают такими проблемами, как акне», - подчеркнул эксперт.

Однако не следует злоупотреблять напитком. Общепризнанная норма - две-три чашки кофе в день. Напиток не должен вызывать сонливость, головокружение или иные состояния.