Раскрыт необычный способ вернуть обоняние после коронавируса за несколько дней
23-летний парень уточнил, что этот секрет узнала его мама, когда была ребенком и жила на Ямайке. Для этого понадобятся апельсин и коричневый сахар. Блогер советует пожарить фрукт на открытом огне, пока его корка не станет черной. Затем апельсин чистят от кожуры. Мякоть следует положить в миску и добавить к нему от двух до пяти ложек коричневого сахара.
Запах и вкус приготовленного «блюда» должны вернуть обоняние, исчезнувшее во время заражения COVID-19.
В комментариях пользователи поблагодарили канадца за советы. Корреспондент издания опробовал метод на себе: метод блогера ей не помог, однако ее молодому человеку удалось восстановиться. По мнению британского доктора Карана Раджана, жарка апельсина может работать как своеобразная «обонятельная тренировка».
Ранее известный российский парфюмерный эксперт Вероника Бруховецкая поделилась своими профессиональными приемами, которые весьма действенны в вопросе возвращения чувства восприятия запаха. Чтобы помочь себе, можно воспользоваться довольно простым и вместе с тем действенным способом — тренировать обонятельную память. Нужно заниматься разучиванием ароматов, даже незнакомых.
Фото и видео: TikTok/@toosmxll, pixabay.com
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