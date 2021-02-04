Раскрыт необычный способ вернуть обоняние после коронавируса за несколько дней

23-летний парень уточнил, что этот секрет узнала его мама, когда была ребенком и жила на Ямайке. Для этого понадобятся апельсин и коричневый сахар. Блогер советует пожарить фрукт на открытом огне, пока его корка не станет черной. Затем апельсин чистят от кожуры. Мякоть следует положить в миску и добавить к нему от двух до пяти ложек коричневого сахара.

Запах и вкус приготовленного «блюда» должны вернуть обоняние, исчезнувшее во время заражения COVID-19.