«Пустые калории»: стало известно, почему алкоголь провоцирует чувство голода

О вреде алкоголя было сказано уже не раз. Желая расслабиться от спиртного напитка, человек вряд ли задумывается о том, какой урон он наносит своему организму. Нарколог Валентин Скрябин в беседе с «Лентой.ру» рассказал о ранее неизвестных негативных влияниях алкоголя.

Спиртные напитки весьма калорийны: один грамм этанола содержит около 7 килокалорий. Кроме того, нередко для создания коктейлей употребляются различные подсластители, за счёт которых человек может выпить больше, чем планировал. Не стоит забывать и о том, что в алкоголе отсутствуют полезные вещества, необходимые для нашего организма.

Также эксперт добавил: несмотря на калорийность, спиртные напитки не приносят чувства насыщения и лишь провоцируют голод. Это связано с тем, что они воздействуют на «тормозной» медиатор нервной системы и ослабляют желание не переедать. «Это приводит, с одной стороны, к увеличению массы тела человека, употребляющего алкоголь, а с другой – к дефициту питательных веществ», – резюмировал Скрябин.

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