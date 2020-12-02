Профессор предупредила о преждевременном старении людей, перенесших коронавирус

Баранова подчеркнула, что COVID-19 ускоряет старение организма. Как пишет РИА Новости, профессор напомнила, что подобные патологии обычно можно встретить у людей старше 60 лет, но у группы, перенесшей ковид, они наблюдались уже в 40 лет. Специалист считает, что этот вопрос можно изучить лучше: брать неоднократно анализы у постковидных пациентов. Эксперт предложила начать длинные исследования пациентов на установление факторов риска. По ее словам, нужно оценить последствия вируса для здоровья.

Ранее российский врач Сергей Грошев рассказал, какие признаки нехарактерны для одного из самых распространенных заболеваний 2020 года. Эксперт в первую очередь напомнил о том, в чем заключается разница между бактериальной и вирусной инфекциями. По его словам, второй вариант болезни всегда сопровождается множественным поражением внутренних органов. По этой причине COVID-19 — классический вирус — запускает патологический процесс, в результате которого начинаются осложнения, причем не только на легкие, но и на сердце, мозг, суставы, желудочно-кишечный тракт, кожу.