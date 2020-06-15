Притворявшаяся пластическим хирургом россиянка скончалась, не приходя в сознание

Напомним, что громкое дело получило широкий общественный резонанс в апреле 2020 года, когда СМИ стало известно, что Алена Верди, притворяясь пластическим хирургом, активно проводила различные операции по эстетической коррекции внешности, включая увеличение груди, ринопластику, липосакцию и блефаропластику. Результатами своих трудов она активно делилась в социальных сетях и призывала потенциальных клиентов приходить к ней на лечение. Первое заседание по резонансному делу должно было состояться 4 июня, но было перенесено в связи с неявкой обвиняемой из-за проблем со здоровьем.

Фото: vk.com

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