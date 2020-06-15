Притворявшаяся пластическим хирургом россиянка скончалась, не приходя в сознание
Как передает онлайн-версия телеканала «РЕН ТВ», 37-летняя россиянка, которую в СМИ называли «русским доктором Франкенштейн» и «Доктором Смерть», скочалась сегодня, 15 июня, в 5:50 утра.
Две недели назад женщина, находящаяся под домашним арестом в ожидании судебного заседания, была найдена без сознания в косметологическом кабинете, откуда была госпитализирована. Врачи установили, что Верди впала в кому и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Что стало первопричиной такого состояния, неизвестно. Тело женщины направлено на судмеэдэкспертизу для установления причин смерти.
Напомним, что громкое дело получило широкий общественный резонанс в апреле 2020 года, когда СМИ стало известно, что Алена Верди, притворяясь пластическим хирургом, активно проводила различные операции по эстетической коррекции внешности, включая увеличение груди, ринопластику, липосакцию и блефаропластику. Результатами своих трудов она активно делилась в социальных сетях и призывала потенциальных клиентов приходить к ней на лечение. Первое заседание по резонансному делу должно было состояться 4 июня, но было перенесено в связи с неявкой обвиняемой из-за проблем со здоровьем.
Фото: vk.com
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