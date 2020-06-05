Скандально известная россиянка, притворявшаяся пластическим хирургом, впала в кому и избежала суда

Эта история получила широкий резонанс после того, как 7 женщин остались инвалидами: у одной из них после абдоминопластики начался некроз тканей, у другой после блефаропластики перестали закрываться глаза, у третьей после ринопластики начались проблемы с дыханием. Еще одна пациентка после подтяжки груди и липосакции получила тяжкий вред здоровью – не только из-за отсутствия навыков у хирурга, но и потому что она забыла вытащить дренаж. На счету псевдохирурга есть и одна смерть – ее пациентка скончалась после липосакции. Женщине выдвигается обвинение в оказании медицинских услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли тяжкий вред здоровью. Заседание по резонансному делу должно было состояться 4 июня, однако было перенесено в связи с тем, что Верди не явилась на него, потому что попала в больницу и находится там в состоянии комы. Диагноз подсудимой не озвучивается, однако известно, что она была госпитализирована 1 июня, где ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Фото: vk.com

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