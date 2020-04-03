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После 18 лет безуспешных попыток бесплодная женщина родила двойню

Близнецы появились на свет в День матери.

39-летняя британка Рут О'Мэлли восемнадцать лет безуспешно пыталась забеременеть. Врачи ставили ей диагноз бесплодие. Рут не отчаивалась и делала все новые попытки ЭКО. Однако каждый раз эмбрионы не приживались и женщине вновь приходилось проходить через гормональную стимуляцию.

«Бесконечные попытки ЭКО были совершенно изнурительными, мы потеряли им счет, но если бы мне вновь пришлось пройти через них ради встречи с моими сыновьями - я бы сделала это не задумываясь. Мы с мужем по-настоящему счастливы! И тем радостней, что наши близнецы родились в День матери - это очень символично», - цитирует счастливую мать The Sun

Малышам дали имена Томас и Брендон. Счастливые родители не могут налюбоваться на них. В соцсетях Рут получила множество поздравлений и историй от женщин, которые безуспешно пытаются забеременеть. Молодая мама советует не отчаиваться и предпринимать новые попытки, ведь рано или поздно одна из них точно увенчается успехом.

Недавно мы писали о замужней британке, которая родила дочь от 13-летнего подростка. Молодая женщина была его няней. Теперь ей грозит уголовная ответственность за связь с несовершеннолетним, ее муж впал в депрессию, но старается поддерживать неверную жену.

Фото: Pexels.com

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