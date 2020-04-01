Мужчина узнал, что отцом его дочери является 13-летний мальчик, с которым нянчилась его жена

Настоящая трагедия произошла в Британиии. Любящий отец, души не чаявший в своей малышке, неожиданно выяснил, что не имеет к ее зачатию никакого отношения.

«У меня была прекрасная жизнь: красавица-жена, ребенок и неплохая работа. Но в один миг меня всего этого лишили. Я был подавлен, когда узнал, что моя дочь на самом деле не является моей. У меня ее просто забрали», - поделился своей трагедией мужчина.

21-летний Дэн Роббинс из Виндзора познакомился со своей будущей супругой в 2015 году во время учебы в колледже. Спустя два года им пришлось ненадолго расстаться, и именно тогда 17-летняя Лия Кордис решила попробовать себя в роли няни, чтобы заработать немного денег. Тогда она и попала в семью, где должна была присматривать за 13-летним мальчиком. Как выяснилось позже, во время одного такого «присмотра», когда подросток спокойно играл в Xbox в своей комнате, девушка соблазнила его и заставила заняться с ней сексом. И даже после того, как она возобновила свои отношения с Дэном, она не перестала нянчится с ребенком, склоняя его к интиму два-три раза в месяц. При этом Лия не забывала говорить мальчику, как сильно она его любит и таким образом она выражает свои чувства. Так продолжалось около года.

Вскоре девушка поняла, что беременна и сообщила своему бойфренду, что он скоро станет отцом. Дэна, конечно, шокировала эта новость, но, по его словам, он полностью доверял своей девушке и если судьбе так было угодно, значит так тому и быть. Свадьбу сыграли ровно за пять месяцев до рождения ребенка. На скромной церемонии присутствовали лишь несколько близких друзей, после чего молодожены отправились в медовый месяц. После возвращения супруги арендовали недорогой дом и готовились к появлению на свет их первенца. «Я наслаждался каждым моментом отцовства. Это было лучшее время. У меня была отличная жизнь до того, как пришли результаты ДНК-теста», - признался обманутый супруг. Его счастливый мир рухнул, когда однажды в дом постучались полицейские, арестовали его жену и заставили его пройти тест на отцовство, чтобы доказать, что ребенок действительно его.

ДНК-тест показал, что 13-летний мальчик, с которым часто оставалась его жена, с большей долей вероятности является отцом его малышки, в то время как его результаты не оставляют ему никаких шансов. Поскольку после открытия этой страшной правды его супруге грозит тюремное заключение за сексуальный контакт с несовершеннолетним, мужчина решил поддержать ее и рассказал изданию The Sun подробности этой истории. Несмотря на ту боль, которую ему причинила жена, Дэн переживает за нее и за то, что их прежняя жизнь разрушена.

Следователь, которому поручено вести это дело, в свою очередь, высказался, что жертва этой истории так же сейчас находится в подавленном состоянии. Подросток не собирался становиться отцом в столь юном возрасте и не предполагал, что ему придется участвовать в судебных разбирательствах и доказывать, что няня проявляла к нему нездоровый интерес. Сейчас мальчика поддерживает его семья, проходя вместе с ним все эти испытания.