Почему надо пить больше травяного чая и как питаться при резкой смене погоды
Специалист сообщил онлайн-изданию «Вечерняя Москва», что при резкой смене погоды в первую очередь стоит пить больше травяного чая и морсов, так как они богаты различными витаминами и антиоксидантами. При этом от тяжелой жирной пищи, солений, копченостей лучше отказаться. Также стоит свести к минимуму употребление алкоголя. Это поможет организму адаптироваться к перепаду температур, при котором даже молодые и здоровые люди часто испытывают дискомфорт.
Кроме того, во время столь тяжелой смены погоды, которая ожидает россиян уже в конце января, стоит снизить физические нагрузки и не забывать принимать прописанные врачом лекарства, которые помогут держать под контролем гипертонию, диабет и другие хронические заболевания. «Желательно отказаться от активных занятий спортом, перелетов, вождения автомобиля, особенно на длительные расстояния. От всего, что требует концентрации внимания. Нужно хорошо высыпаться, больше бывать на свежем воздухе. Необходимо также измерять утром и вечером свое артериальное давление», — подчеркнул Тяжельников.
Фото: depositphotos
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