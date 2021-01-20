Почему надо пить больше травяного чая и как питаться при резкой смене погоды

Кроме того, во время столь тяжелой смены погоды, которая ожидает россиян уже в конце января, стоит снизить физические нагрузки и не забывать принимать прописанные врачом лекарства, которые помогут держать под контролем гипертонию, диабет и другие хронические заболевания. «Желательно отказаться от активных занятий спортом, перелетов, вождения автомобиля, особенно на длительные расстояния. От всего, что требует концентрации внимания. Нужно хорошо высыпаться, больше бывать на свежем воздухе. Необходимо также измерять утром и вечером свое артериальное давление», — подчеркнул Тяжельников.

Фото: depositphotos

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