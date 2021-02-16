Плохой запах изо рта связали с симптомами коронавируса
Медик уточнил, что неприятный запах изо рта часто становится последствием болезней бронхолегочной системы. Эксперт добавил, что у человека, болеющего трахеитом, пневмонией или бронхитом, повышается количество легочной микрофлоры. Разложение микрофлоры становится причиной неприятного запаха.
Как пишет «Ридус», кроме этого симптома пациент может ощущать слабость, гриппозное состояние, вялость, изможденность, тяжесть в голове.
Напомним, один из ключевых признаков коронавируса — потеря обоняния. Несмотря на то, что симптом в основном исчезает после выздоровления, у части населения он сохраняется некоторое время после болезни. Потеря обоняния, также известное как аносмия, является серьезным ударом для многих: они не чувствуют запаха еды, окружающих ароматов.
Это может оказать неожиданное влияние на половую жизнь. Многолетние исследования показали, что обоняние играет важную роль в сексуальном желании. Опрос, проведенный в 2018 году, говорит, что 29% участников с расстройствами обоняния сообщили о снижении сексуального влечения.
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Фото: pexels.com
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