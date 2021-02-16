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Плохой запах изо рта связали с симптомами коронавируса

Плохой запах изо рта может быть связан с симптомами коронавируса, заявил врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев.

Медик уточнил, что неприятный запах изо рта часто становится последствием болезней бронхолегочной системы. Эксперт добавил, что у человека, болеющего трахеитом, пневмонией или бронхитом, повышается количество легочной микрофлоры. Разложение микрофлоры становится причиной неприятного запаха.

Как пишет «Ридус», кроме этого симптома пациент может ощущать слабость, гриппозное состояние, вялость, изможденность, тяжесть в голове.

Напомним, один из ключевых признаков коронавируса — потеря обоняния. Несмотря на то, что симптом в основном исчезает после выздоровления, у части населения он сохраняется некоторое время после болезни. Потеря обоняния, также известное как аносмия, является серьезным ударом для многих: они не чувствуют запаха еды, окружающих ароматов.

Это может оказать неожиданное влияние на половую жизнь. Многолетние исследования показали, что обоняние играет важную роль в сексуальном желании. Опрос, проведенный в 2018 году, говорит, что 29% участников с расстройствами обоняния сообщили о снижении сексуального влечения.

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Фото: pexels.com

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