Плохой запах изо рта связали с симптомами коронавируса

Напомним, один из ключевых признаков коронавируса — потеря обоняния. Несмотря на то, что симптом в основном исчезает после выздоровления, у части населения он сохраняется некоторое время после болезни. Потеря обоняния, также известное как аносмия, является серьезным ударом для многих: они не чувствуют запаха еды, окружающих ароматов.

Это может оказать неожиданное влияние на половую жизнь. Многолетние исследования показали, что обоняние играет важную роль в сексуальном желании. Опрос, проведенный в 2018 году, говорит, что 29% участников с расстройствами обоняния сообщили о снижении сексуального влечения.

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