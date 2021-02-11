Ученые выяснили, влияет ли потеря обоняния из-за коронавируса на половое влечение

Однако на качество и количество секса в большей степени воздействуют другие факторы. Ученые выяснили, что изменение сексуального влечения во многом связано с депрессией. Американские исследователи обнаружили связь между потерей обоняния, уменьшением сексуальной мотивации и эмоционального удовлетворения. Однако стоит отметить, что это исследование рассматривало только пожилых людей (65 лет и старше). Как нам известно, возраст тоже играет роль в снижении сексуальной активности.

Специалисты дали советы тем, кто потерял обоняние во время лечения от вируса. Исследование, опубликованное в июле 2020 года, показало, что 72% людей, не ощущавших запахи из-за COVID-19, восстановились в течение месяца. Не забывайте, что на половую жизнь влияют много факторов, в том числе образ жизни, депрессия, стресс, низкая самооценка и многое другое.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

7 главных фактов о благотворительности в России

Как воспитать в ребенке привычку помогать: 7 советов

Почему не нужно бояться помогать другим: 11 вопросов о благотворительности

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям