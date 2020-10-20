Парень восемь лет неподвижно спал наяву и его разбудило снотворное

Как объяснил доктор Виллемейн ван Эрп, врачи хотели, чтобы пациент больше времени проводил во сне. Через 20 минут после приема лекарства молодой человек внезапно проснулся и заговорил. Он попросил у медсестры еды, пришел в сознание. Кроме того, узнал членов семьи и захотел поговорить с отцом.

Ричард смог встать из инвалидного кресла с помощью врачей и сделал несколько шагов. Все это продолжалось два часа, пока не закончилось действие снотворного. Медики объяснили, что лекарство помогло заглушить нежелательную мозговую активность. Сейчас ученые ищут решение, которое помогло бы таким пациентам как Ричард оставаться в сознании все время.

Ранее голос бывшего нападающего итальянского футбольного клуба «Рома» Франческо Тотти вывел итальянку Илению Матилли из девятимесячной комы. Родственники включали гимн «Ромы» для девушки ежедневно. Позже через общих знакомых Тотти передал пациентке видеообращение со словами поддержки. Девушка постепенно начала выходить из комы, а 28 сентября ее навестил Франческо Тотти.