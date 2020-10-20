Парень восемь лет неподвижно спал наяву и его разбудило снотворное
Как рассказали врачи, в течение восьми лет они пытались вылечить парня, который внезапно перестал говорить и двигаться. Молодой человек «уснул» в 2012 году после того, как подавился куском мяса. Его госпитализировали в ближайшее лечебное учреждение из-за серьезной нехватки кислорода.
He miraculously regained full consciousness and asked where he could find some fast-food.https://t.co/OSNLjf2SMa— LADbible (@ladbible) October 19, 2020
Пациент получил серьезное повреждение мозга и акинетический мутизм. Это редкое психическое состояние, при котором люди не могут говорить, есть или двигаться, но все еще способны открывать глаза. Молодой человек видел и слышал, но не мог отвечать и двигаться из-за травмы. Врачи прогнозировали, что Ричард навсегда останется «овощем», но спасти парня помогла случайность. Когда другие методы перестали помогать, медики решили использовать экспериментальный и прописали Ричарду снотворное.
Как объяснил доктор Виллемейн ван Эрп, врачи хотели, чтобы пациент больше времени проводил во сне. Через 20 минут после приема лекарства молодой человек внезапно проснулся и заговорил. Он попросил у медсестры еды, пришел в сознание. Кроме того, узнал членов семьи и захотел поговорить с отцом.
Ричард смог встать из инвалидного кресла с помощью врачей и сделал несколько шагов. Все это продолжалось два часа, пока не закончилось действие снотворного. Медики объяснили, что лекарство помогло заглушить нежелательную мозговую активность. Сейчас ученые ищут решение, которое помогло бы таким пациентам как Ричард оставаться в сознании все время.
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Фото: Pixabay.com
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