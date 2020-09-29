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Девушка вышла из девятимесячной комы, услышав голос популярного футболиста

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Фото: instagram.com/ileniamatilli

Голос бывшего нападающего итальянского футбольного клуба «Рома» Франческо Тотти вывел итальянку Илению Матилли из девятимесячной комы, пишет La Republica.

Футболистка римского «Лацио» впала в кому после аварии. На протяжении девяти месяцев врачи безуспешно пытались «оживить» 20-летнюю спортсменку. О ситуации с Матилли узнал бывший футболист «Ромы» Франческо Тотти. Именно за этот клуб страстно болеет девушка.

Родственники включали гимн «Ромы» для девушки ежедневно. Позже через общих знакомых Тотти передал пациентке видеообращение со словами поддержки. Девушка постепенно начала выходить из комы, а 28 сентября ее навестил Франческо Тотти. «Она улыбнулась, обняла меня и начала плакать. Если бы я знал, что такое возможно, я бы сделал это намного раньше», — поделился спортсмен.

Ранее в Гомельской области Белоруссии десятилетняя девочка случайно выпила алкоголь и впала в кому. Инцидент случился в Буда-Кошелевском районе. Спиртное находилось в бутылке из-под газировки, его туда налили родители ребенка. Девочка сделала пару глотков и пошла в магазин. По пути ей стало плохо, она потеряла сознание.

Фото: Instagram/ @ileniamatilli

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