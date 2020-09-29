Девушка вышла из девятимесячной комы, услышав голос популярного футболиста

Родственники включали гимн «Ромы» для девушки ежедневно. Позже через общих знакомых Тотти передал пациентке видеообращение со словами поддержки. Девушка постепенно начала выходить из комы, а 28 сентября ее навестил Франческо Тотти. «Она улыбнулась, обняла меня и начала плакать. Если бы я знал, что такое возможно, я бы сделал это намного раньше», — поделился спортсмен.