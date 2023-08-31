Осложнения могут привести даже к смерти: хирург раскрыл, чем опасен отит и как его лечить

Пик заболеваемости отитом приходится на осенне-зимний период, который вот-вот уже наступит. При этом риск заболевания им есть всегда, даже в более теплое время года. Доцент кафедры хирургии Государственного университета просвещения Илья Сенченко в беседе с Life.ru рассказал, в чем причина отитов и к чему может привести затягивание лечения.

Ряд воспалительных заболеваний уха специалисты относят к отитам. Они делятся на наружный, средний или внутренний в зависимости от локализации. Столкнуться с недугом можно в любое время года, но чаще всего он встречается осенью, зимой и весной, когда погодные условия достаточно суровы для организма. Отиты, по словам Сенченко, чаще всего развиваются на фоне переохлаждения.

Если не затягивать с лечением, то заболевание может пройти без осложнений. А если запустить отит, то инфекция способна проникнуть в другие органы и вызвать там менингит, острый тромбоз сосудов или абсцесс головного мозга, разрыв барабанной перепонки, сепсис или полную потерю слуха. Но даже это еще не самое страшное. Так, опасное протекание болезни может привести к летальному исходу.

Первыми признаками отита являются заложенность или шум в ухе, а также боль. При появлении таких симптомов врач рекомендует принять анальгетик и обратиться к специалисту. Самостоятельно заниматься поиском лекарственных препаратов, не спросив совета у медиков, не стоит.

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