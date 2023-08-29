Организм умирает: как отличить простую бессонницу от опасного заболевания с летальным исходом

Практически каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с бессонницей. Однако, если человек регулярно страдает от проблем со сном, это может говорить о развитии опасного заболевания. Врач-психиатр и нарколог Владимир Каторгин в беседе с Пятым каналом рассказал, что такое фатальная семейная бессонница и чем она грозит.

Важно не путать эту серьезную патологию с депрессией и обычной тревогой. Дело в том, что фатальная семейная бессонница является редким генетическим заболеванием, которое обусловлено «поломкой» в области мозга, вызванной таламусом.

«Там начинает продуцироваться определенный белок, который не нужен – прион. Он приводит к разрушению непосредственно этой области», – пояснил врач.

Такое состояние отличается от всех инсомний и нарушений сна, когда человек не может уснуть из-за тревожности и обращается к психологу или неврологу.

Эксперт утверждает, что фатальная семейная бессонница провоцирует истощение, депрессию и более сложные психические расстройства. Первый случай этого заболевания был описан итальянским врачом еще в 1979 году. Тогда специалист привел в пример свою же семью: от бессонницы страдали его жена, сестра и дети.

Патология, в итоге, приводит к летальному исходу, поскольку организм просто теряет силы на борьбу.

«Лечения недуга, к сожалению, на сегодняшний день не существует», – заключил Владимир Каторгин.

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