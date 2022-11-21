Опасный недуг: выявлена болезнь, которая появляется у переболевших COVID-19

Несколько лет назад весь мир столкнулся с опасной коронавирусной инфекцией. Казалось бы, с 2019 по 2022 гг. ученые уже разузнали все об этом недуге. Тем не менее COVID-19 прогрессирует, и новой информации о нем появляется все больше. К слову, новости не самые утешительные. Врач-эндокринолог Алексей Калинчев сообщил, что коронавирус может провоцировать развитие сахарного диабета первого типа.

Это происходит за счёт того, что COVID-19 повреждает бета-клетки, отвечающие за синтез инсулина. Вот почему в организме человека не вырабатывается необходимое количество гормона белковой природы.

К счастью, можно снизить риски возникновения диабета путём вакцинации или приема витамина D.

Ранее экспертам удалось установить, чем опасен новый штамм ковида. Подробности читайте в этой статье.