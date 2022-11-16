«Активнее распространяется и более заразен»: чем ещё опасен новый штамм ковида?

«Цербер» – одна из многочисленных мутаций COVID-19. Врач Светлана Куприна рассказала об опасностях нового штамма коронавируса.

Как выяснилось, «Цербер» распространяется активнее и более заразен, чем другие штаммы. Кроме того, вирусу удалось адаптироваться к имеющимся антителам, полученным в результате вакцинации или ранее перенесенного заболевания.

Тем не менее специалист поспешила нас успокоить: люди, столкнувшиеся с «Цербером», будут переносить ковид значительно легче, чем те, кто переболел в предыдущие волны коронавируса. Куприна добавила, что в этом случае угроз для жизни человека нет.

Напомним, что недавно эксперты составили список продуктов, которые повышают чувство голода, а не утоляют. Подробности читайте в этой статье.